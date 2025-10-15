تیم هندبال استقلال کازرون در هفته سوم لیگ برتر هندبال کشور، تیم نفت و گاز گچساران را با اختلاف ۱۰ گل شکست داد.

در چارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر هندبال ایران، تیم هندبال استقلال کازرون به‌عنوان نماینده استان فارس، در سالن شهر گچساران به مصاف تیم نفت و گاز این شهر رفت و با نتیجه قاطع ۳۴ بر ۲۴ به پیروزی رسید.

استقلال کازرون از همان دقایق ابتدایی با دفاع منسجم و حملات سریع، بازی را در اختیار گرفت و با حفظ برتری خود تا پایان مسابقه، اختلاف ۱۰ گل را تثبیت کرد و سه امتیاز ارزشمند این دیدار خارج از خانه را به‌دست آورد.