در روز جهانی نابینایان، مازندران قصه قهرمانانی را روایت میکند که با چشم دل، جهان را درخشانتر دیدهاند و ثابت کردهاند ناتوانی تنها یک کلمه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در روز جهانی نابینایان، زندگی نرگس کلبادینژاد، دختر نابینای مازندرانی که با ارادهای پولادین به مدرسی زبان و قهرمانی ورزشی رسیده، نشان میدهد توانستن فراتر از دیدن است.
نرگس کلبادینژاد، دختر ۲۹ ساله نابینای مازندرانی که در خانهای منظم و مستقل زندگی میکند، نه تنها فارغالتحصیل دانشگاه است، بلکه هماکنون به عنوان مدرس رایانه و زبان انگلیسی و کارمند بهزیستی ساری مشغول خدمت است.
این قهرمان مازندرانی در عرصه ورزش نیز میدرخشد و در رشتههای دوی ۱۰۰ متر و گلبال به موفقیتهای چشمگیری دست یافته است. همکارانش بر توانمندی، سرعت عمل و دقت او در محیط کار صحه میگذارند.
در کنار نرگس، محمدجواد محمدیان و علیرضا امیری، دو جوان نابینای مازندرانی، در عرصه شنا قهرمانی میکنند. محمدیان که خود مربی شنا شده، به دیگران میآموزد چگونه بدون کمک بینایی، خط پایان را لمس کنند.
این قهرمانان ثابت کردهاند که اگر ارادهای باشد، هیچ آزمون استخدامی، هیچ مدرک تحصیلی و هیچ رکورد ورزشی نیست که تسلیم این قدرت نشود.
روز جهانی نابینایان برای این عزیزان نه روز ترحم، که روز جشن تواناییهای بیپایان انسان است و آنها به بهترین شکل این حقیقت را به نمایش گذاشتهاند که مرزها تنها در ذهن ماست و توانستن واقعی فراتر از دیدن است.
سیده حکیمه موسوی گزارش میدهد