پزشک کاشانی در اقدامی خیرخواهانه و به یاد شادی روح پدر و مادر گرامیاش، یک میلیارد ریال به ساخت بیمارستان بقیهالله الاعظم (عج) کمک کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ داود آقادوست متخصص چشمپزشکی، با مشارکت در پویش مردمنهاد نذر بقیهالله به جمع خیرانی پیوست که با همراهی خود روند ساخت این بیمارستان را تسریع میبخشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در قالب پویش نذر بقیهالله هر خانواده میتواند بهگونهای متناسب با شرایط خود در توسعه خدمات درمانی سهیم باشد.
ابراهیم کوچکی افزود: شهروندان نیکاندیش میتوانند برای پیوستن به این پویش و مشارکت در ساخت بیمارستان بقیهالله الاعظم (عج) به اداره سازمانهای مردمنهاد و خیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان به نشانی میدان ۱۵ خرداد ستاد مرکزی دانشگاه مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۵۵۴۷۱۲۱۳ تماس بگیرند.