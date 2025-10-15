پخش زنده
۴۴۶ هزار تن انواع محصولات کشاورزی امسال از آذربایجانغربی صادر و ترانزیت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: در نیمه نخست امسال، با نظارت شش مرکز قرنطینه نباتی فعال در استان، در مجموع ۴۴۶ هزار تن انواع محصولات کشاورزی وارد، صادر و ترانزیت شده است.
محمدرضا اصغری افزود: از مجموع مبادلات انجامشده، ۱۷۳ هزار و ۴۱۸ تن محصولات کشاورزی صادرشده که شامل سیب، کیوی، هندوانه، گیلاس، شلیل، آلو، آلبالو، انگور، کشمش، خرما، سبزی و صیفیجات، پسته، پوست گردو و بادام، توتفرنگی و انواع خشکبار است که مقصد اصلی آن کشورهای ترکیه، سوریه، عراق، هلند، دانمارک، انگلیس و آلمان بوده است.
اصغری تصریح کرد: همچنین در شش ماهه نخست امسال، ۱۹۶ هزار تن محصولات شامل موز، توتون، پودر کاکائو، پیت ماس، الوار راش، پنبه، کنجاله سویا و انواع حبوبات از مرزهای استان وارد کشور شده و ۷۵ هزار و ۴۸۴ تن از اقلامی، چون بلغور، مغز بادام، عدس، چوب، پرتقال، نارنگی و موز هم از مرزهای ورودی استان ترانزیت شده است.
وی گفت: در راستای تأکید استاندار آذربایجانغربی مبنی بر تسهیل مبادلات مرزی، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی بخش کشاورزی، اقدامات لازم برای تسریع در فرآیند ترخیص کالا از گمرکات استان در حال انجام است.
اصغری، با اشاره به حمایت از تولیدکنندگان داخلی افزود: این اقدامات با هدف افزایش سرعت در چرخه تأمین و صادرات محصولات کشاورزی پیگیری میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، با اشاره به وجود مراکز فعال قرنطینه نباتی درتمامی گمرکات استان اضافه کرد: آذربایجانغربی با دارا بودن گمرکات متعدد از جمله بازرگان ماکو، صنمبلاغی پلدشت، رازی خوی، سرو ارومیه، تمرچین پیرانشهر و کیله سردشت نقش محوری در صادرات، واردات و ترانزیت محصولات کشاورزی کشور دارد.