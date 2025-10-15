در شش ماهه امسال، تعداد ۳۸۳۰ فرصت شغلی در خراسان شمالی ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: در شش ماهه امسال، تعداد ۳۸۳۰ فرصت شغلی در خراسان شمالی ایجاد شده است که از این میان، ۲۷۴ نفر از طریق مراکز کاریابی جذب بازار کار شدند. همچنین، تسهیلات مالی قابل توجهی به متقاضیان اشتغال پرداخت شده است.

وی افزود: براساس آمارها، دراین مدت، تعداد ۱۸۶۳ نفر در مراکز کاریابی ثبت‌نام کرده و فرصت‌های شغلی جدیدی برای آنان فراهم شده است.

محمد خوش آینه اظهار کرد: استان در زمینه کارآفرینی شاهد توسعه ۱۷ کافه کارآفرینی است و از لحاظ تامین مالی، بیش از ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان اشتغال در این مدت پرداخت شده است، که نشان‌دهنده حمایت جدی دولت از توسعه اشتغال و کارآفرینی در خراسان شمالی است.