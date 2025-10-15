پخش زنده
۱۵ گردشگر یونانی به روستاهای شگفت انگیز خراسان جنوبی سفر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی گفت: این گروه در بخشی از سفر خود به شرق ایران، از روستاهای شگفت انگیز استان از جمله ماخونیک شهرستان سربیشه و فورگ شهرستان درمیان بازدید کردند و در ادامه، عازم روستای تاریخی نایبند در شهرستان طبس میشوند.
وی افزود: بازدید این گردشگران از قلعه تاریخی فورگ و مزارع زرشک بی دانهای که در دامنه این قلعه روییده اند، تجربهای متفاوت و رنگین برای آنان رقم زد.
عرب گفت: گردشگران خارجی در سفر به ایران به عنوان یک سفیر برای کشورمان عمل میکنند و با به اشتراک گذاشتن تصاویر خود از ایران، امنیت در کشور را به مردم جهان نشان میدهند.
به گفته وی روستاهای هدف گردشگری خراسان جنوبی، با معماری اصیل، آیینهای کهن و مناظر بدیع طبیعی، به نمایشگاه زندهای از میراث ملموس و ناملموس ایران تبدیل شدهاند.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: در ماخونیک، گردشگران از نزدیک با سبک زندگی منحصربهفرد مردم و باورهای دیرینه آنان آشنا شدند و در فورگ، در برابر قلعهای که قرنها بر تاریخ این سرزمین نظارت داشته، از مزارع زرشک و شیوههای سنتی برداشت آن بازدید کردند.
به گفته وی این سفر در قالب تور بینالمللی شرق ایران و با محوریت معرفی میراث فرهنگی و زیستپایدار منطقه انجام شد.
عرب گفت: خراسان جنوبی با داشتن جاذبههای متعدد و متنوع و ظرفیتهای قابل ارائه و اتکا در بعد جهانی، اکنون به مقصد گردشگران خارجی از اقصی نقاط دنیا تبدیل شده است.