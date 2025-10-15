تکمیل پست برق ۴۰۰ کیلوولت الیگودرز تا پایان سال جاری
فرماندار ویژه شهرستان الیگودرز گفت: پست برق ۴۰۰ کیلوولت الیگودرز تا پایان سال جاری تکمیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرماندار ویژه شهرستان الیگودرز در نشست مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری لرستان با بخشداران و دهیاران به دستاوردهای سفر نیکزاد نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون عمران، معاونان وزرا به شهرستان الیگودرز اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای صورتگرفته، پست برق ۴۰۰ کیلوولت الیگودرز تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد.
مهدی اداوی افزود: کارخانه تولید کاغذ از سنگ تا دهه مبارک فجر به بهرهبرداری میرسد.
فرماندار ویژه الیگودرز ادامه داد: در این سفر، موضوع رفع مشکل کارخانه بارز برای دریافت تسهیلات بانکی مورد تأکید قرار گرفت و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق برای پروژه راهآهن الیگودرز اختصاص داده شد.
وی ادامه داد: آسفالت ۷ کیلومتر از محور الیگودرز- مسجدسلیمان، بازسازی پلهای طالقانی و ولیعصر جنوبی شهر الیگودرز، آسفالت راههای روستایی، تخصیص ماشینآلات به اداره راهداری، اتمام محور امامزاده محمدبنحسن ع تا پایان مهر و اتمام قطعه سهراهی دوزان تا سهراهی چمنسلطان تا پایان آبانهاز دیگر مصوبات و دستاوردهای این سفر بود.
وی در پایان با بیان اینکه سهم دهیاریهای لرستان به مراتب کمتر از استانهای دیگر است، بر لزوم تخصیص منابع مالی بیشتر برای تقویت زیرساختها و پروژههای عمرانی در تأکید کرد.
در این نشست، «شاهپور عطایی» مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری لرستان نیز ضمن تقدیر از تلاشهای بخشداران، شوراهای اسلامی و دهیاران شهرستان، خواستار حرکت بهسوی اجرای طرحهای اشتغالزایی در مناطق روستایی شد.
وی با اشاره به نقش تأثیرگذار دهیاران در توسعه روستاها اظهار کرد: دهیاران میتوانند با استفاده از ظرفیتهای محلی، خلاقیت در مدیریت و مشارکت مردم، زمینه رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای پایدار شغلی را در روستاها فراهم کنند و به عنوان حلقه ارتباطی مؤثر میان مردم و مسئولان عمل نمایند.
در این نشست، بخشداران و دهیاران افزایش اعتبارات روستایی، ارتقای درجه دهیاریها، تأمین ماشین حمل زباله، رفع مشکلات آبرسانی و ارتقای زیرساختهای ارتباطی و اینترنتی را برای بهبود خدمات و توسعه متوازن روستاها ضروری عنوان کردند.