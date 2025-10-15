مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: سه هزار و ۸۱۵ نفر نابینا و کم بینا زیر پوشش خدمات این اداره‌کل قرار دارند که از این تعداد ۶۴ درصد آقا و ۳۶ درصد خانم هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل طاهره رزاق‌پور در آیینی به مناسبت روز جهانی نابینایان اظهار کرد: بیشتر نابینایان زیر پوشش بهزیستی استان در شهرستان‌های اردبیل و پارس‌آباد هستند که از خدمات مختلف توانبخشی، فرهنگی و ورزشی استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: ۲۰۵ دانش‌آموز و ۴۲ دانشجوی نابینا هم در استان خدماتی مانند پرداخت کمک هزینه تحصیلی و ایاب و ذهاب، کمک توانبخشی، آموزشی و پزشکی می‌گیرند.

وی با اشاره به اقدام‌ها برای پیشگیری از اختلال‌های بینایی و تنبلی چشم از سال ۱۳۷۵ بیان کرد: میانگین آمار‌های جهانی ۳.۵ تا چهار درصد بوده، اما این آمار در کشور به ۱.۵ درصد کاهش یافته و اردبیل نیز در این زمینه جزو استان‌های پیش‌رو است.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل مداخله به‌هنگام را عامل موثر در کاهش آمار‌ها دانست و افزود: سال گذشته در همین راستا ۵۹ هزار کودک در طرح غربالگری بهزیستی استان شرکت کردند که ۲ هزار و ۹۲۵ کودک مشکوک تشخیص داده شدند و ۵۱ نفر به چشم پزشک ارجاع یافتند.

وی با اشاره به وجود ۱۳ دستگاه غربالگری بینایی در استان اردبیل اظهار کرد: همچنین با اضافه کردن‌ای‌چارت‌های لامپی در حال حاضر در ۲۵۰ پایگاه مهدکودک، پیش دبستانی و مرکز‌های بهداشت، بهزیستی، مثبت زندگی و جمعیت‌های همیار سلامت فعالیت‌های مرتبط با غربالگری برای کودکان سه تا ۶ سال انجام می‌شود و در بحث خدمات مبتنی بر جامعه نیز در مناطق شهری و روستایی از طریق پایگاه‌های بهزیستی، تسهیلگران و گروه‌های خودیار محلی خدمات توانبخشی به گروه‌های هدف به ویژه نابینایان ارایه می‌گردد.

رزاق‌پور خواستار شنیده شدن صدای نابینایان و درک مطالبه‌های به‌حق آنها شد و اضافه کرد: دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی مکان‌های و محیط‌های عمومی مهم‌ترین دغدغه نابینایان است که در واقع به‌حق‌ترین مطالبه آنها بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان محسوب می‌شود و درخواست می‌شود در کمیته‌های مربوطه پیگیری شود.

وی با تاکید بر حق دسترسی کامل معلولان و به ویژه نابینایان به امکانات آموزشی، بهداشت و سلامت، تردد ایمن در فضای شهری و مکان‌های عمومی بیان کرد: اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان از دیگر خواسته‌های این قشر است که امیدواریم بودجه لازم برای اجرای آن تامین شود.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل یادآور شد: نام‌گذاری این مناسبت به این دلیل است که اهمیت موضوع و کارکرد آن را نشان دهد و جامعه را نسبت به آن حساس‌تر کنند و امیدواریم جامعه به سمتی برود که بتوانیم با استفاده از فناوری‌های نوین دسترسی برابر برای جامعه نابینایان فراهم شود و خدماتی درخور توانمندی این قشر ارایه کنیم.