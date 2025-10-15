به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انجمن سینمای جوانان ایران در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران منتخبی از فیلم‌های انیمیشن و کوتاه تصحیح رنگ‌شده همراه با کیفیت صدایی خوب را در چند بخش ویژه برای علاقه‌مندان و دست‌اندرکاران به نمایش می‌گذارد.

منتخبی از پویانمایی ها و فیلم‌های کوتاه ایرانی از دهه ۱۳۳۰ تا ۱۳۷۰ خورشیدی در قالب برنامه‌ای ویژه با هدف معرفی این آثار و با عنوان «نمایش مجموعه‌ای از فیلم‌های کوتاه تصحیح‌رنگ‌شده گنجینه فیلمخانه ملی ایران» باکیفیت صدای خوب اکران خواهد شد.

اسامی این پویانمایی ها عبارتند از «موش و گربه» به کارگردانی اسفندیار احمدیه محصول ۱۳۳۹، «خوشه گندم» به کارگردانی اسفندیار احمدیه محصول سال ۱۳۴۱، انیمیشن «موش با اراده» به کارگردانی جعفر تجارت‌چی تولید شده در سال ۱۳۴۱، انیمیشن «لاک‌پشت و مرغابی‌ها» به کارگردانی جعفر تجارت‌چی محصول سال ۱۳۴۲، انیمیشن «مرغ ماهی‌خوار» به کارگردانی جعفر تجارت‌چی محصول سال ۱۳۴۳ و انیمیشن «اردک حسود» به کارگردانی اسفندیار احمدیه محصول سال ۱۳۴۹ است. این ۷ انیمیشن در مدت زمان ۳۰ دقیقه اکران می‌شود.

نمایش آثار کوتاه شاخص

در بخش «برخورد کوتاه یک»، پنج فیلم کوتاه از فیلم‌سازان سینمای ایران به نمایش درمی‌آید که مجموع ۸۰ دقیقه را دربر می‌گیرد. این فیلم‌ها شامل «خواستگاری» به کارگردانی ابراهیم گلستان محصول سال ۱۳۴۰، فیلم کوتاه «آئینه‌ها» به کارگردانی کامران شیردل محصول سال ۱۳۴۳، فیلم کوتاه «بدبده و داستان پسری که می‌پرسد» به کارگردانی محمدرضا اصلانی محصول سال ۱۳۴۹، فیلم کوتاه «نامه‌هایی به انجمن ملی اولیا و مربیان ایران (نامه‌ها شماره ۴)» به کارگردانی خسرو سینایی محصول سال ۱۳۵۴ و فیلم کوتاه «عینک» به کارگردانی حسین ترابی محصول سال ۱۳۵۵ است.

در بخش «برخورد کوتاه دو» نیز چهار فیلم کوتاه از فیلم‌سازان ایرانی با مدت زمان مجموع ۸۰ دقیقه به نمایش درمی‌آید. اسامی این آثار کوتاه عبارتند از فیلم «کدام قله؟ کدام اوج؟» به کارگردانی ابراهیم وحیدزاده محصول سال ۱۳۴۹، فیلم کوتاه «مسئله» به کارگردانی بهرام ری‌پور محصول سال ۱۳۵۲، فیلم کوتاه «گوسفند قربانی» به کارگردانی مهرداد تدین محصول سال ۱۳۵۵، فیلم کوتاه «سرخ و آبی» و «لوحه صفورا» به کارگردانی محمدعلی نجفی محصول سال ۱۳۶۴.

تهران دهه‌های ۴۰ و ۵۰ در قاب سینمای کوتاه

در بخش «تهران دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی در قاب فیلم کوتاه» نیز سه اثر کوتاه در مجموع ۶۰ دقیقه به نمایش درمی‌آید.

این آثار عبارتند از «به دنبال کار» به کارگردانی بهروز دانشفر، «تهران ۵۴» به کارگردانی جواد کیانی‌جم در سال ۱۳۵۴ و فیلم «قصه خیابان دراز» به کارگردانی خسرو معصومی محصول سال ۱۳۵۹.

تهران دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در قاب سینمای کوتاه

همچنین در بخش «تهران دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ خورشیدی در قاب فیلم کوتاه»، چهار فیلم کوتاه در مجموع ۷۰ دقیقه روی پرده می‌رود.

این آثار شامل فیلم کوتاه «گردش» به کارگردانی جهان خادم‌المِله محصول سال ۱۳۶۶، فیلم کوتاه «خانه کجاست؟» به کارگردانی داریوش یاری محصول سال ۱۳۷۶، فیلم کوتاه «میترا» به کارگردانی علیرضا حشمتی محصول سال ۱۳۷۷ و فیلم «رنگ آشنا» به کارگردانی کاوه بهرامی‌مقدم محصول سال ۱۳۷۷ است.

این بخش در قالب همکاری مشترک چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با «فیلمخانه ملی ایران» به اجرا درمی‌آید.

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران، برگزار می‌شود.