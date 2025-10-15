پخش زنده
۲۸ هزار عدد انواع قرص های غیر مجاز و قاچاق از یک اتوبوس در گناباد کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی گناباد گفت: ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید سالاری حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و در بازرسی دقیق خودرو مورد نظر ۲۸ هزار عدد انواع قرص های غیر مجاز و قاچاق را که در این خودرو جاسازی شده بود، کشف کردند.
سرهنگ علی رجبی افزود: در این زمینه یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
مرکز شهرستان گناباد در فاصله ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.