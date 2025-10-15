پخش زنده
«مستند فرهنگ» با روایت زندگی و آثار ثمینه باغچهبان و سفر به شهر باستانی بیشاپور در «سرزمین من» از آنتن رادیو فرهنگ شنیدنی می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «مستند فرهنگ» روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه با پرداختی جامع به زندگی و فعالیتهای ثمینه باغچهبان نویسنده، شاعر و از چهرههای پیشگام آموزش کودکان از رادیو فرهنگ پخش میشود.
در این برنامه، زندگی و مسیر حرفهای ثمینه باغچهبان، دختر جبار باغچهبان، بنیانگذار نخستین مدرسه ویژهٔ ناشنوایان در ایران، مرور میشود.
او از تأثیرگذارترین زنان حوزه فرهنگ و آموزش معاصر است که با نگارش و تنظیم کتابها و سرودهای کودکانه، سهمی اساسی در رشد و پرورش ذهنی و هنری نسلهای مختلف کودکان ایرانی داشته است.
«مستند فرهنگ» در قالب گفتار روایی و بهرهگیری از اسناد شنیداری و پژوهشی، ضمن معرفی آثار ماندگار و اندیشههای ثمینه باغچهبان، جایگاه ادبی و فرهنگی او را به عنوان یکی از چهرههای شاخص تربیت کودک و ادبیات کودک ایران بازشناسی میکند.
برنامه «مستند فرهنگ» چهارشنبه ۲۳ مهرماه ساعت ۱۴:۳۰ به تهیهکنندگی فریده گودرزی از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، پخش میشود.
برنامه «سرزمین من»
برنامه «سرزمین من» در ادامه ویژه برنامههای رویداد فرهنگی «ایرانِجان، فارسِ ایران» روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه از شهر تاریخی و باستانی بیشاپور در استان فارس، به صورت زنده از رادیو فرهنگ پخش میشود.
در پنجمین روز از این رویداد ملی، برنامه «سرزمین من» با تهیهکنندگی محمدرضا حاجحیدری، کارشناسی و اجرای محمدعلی مؤمنی ، از ساعت ۱۳ از دل محوطه باستانی بیشاپور روانه آنتن رادیو فرهنگ و رادیو فارس میشود تا شنوندگان را به سفری شنیدنی در تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانزمین ببرد.
این برنامه به معرفی جایگاه فرهنگی، تاریخی و تمدنی شهر بیشاپور اختصاص دارد؛ شهری که در قرن سوم میلادی به فرمان شاهپور اول ساسانی بنا شد و تلاقی معماری ایرانی و رومی را به نمایش میگذارد.
در این ویژه برنامه، ضمن مرور اهمیت بیشاپور در تاریخ باستان ایران، درباره ساز و کارهای حفاظت ، مرمت و معرفی این میراث جهانی و ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی آن بحث و گفتوگو میشود.
در جریان پخش زنده ، کارشناسان میراث فرهنگی، باستانشناسان و هنرمندان محلی دربارهی ارزشهای معماری و تاریخی این شهر باستانی سخن میگویند و بخشهایی از موسیقی و آیینهای بومی منطقه معرفی میشود.
«سرزمین من» به همت گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با همکاری رادیو فارس از رادیو فرهنگ پخش میشود و در پنجمین روز از رویداد ملی «ایرانِجان، فارسِ ایران» شنوندگان را به دیدار یکی از باشکوهترین یادگارهای تمدن ساسانی در قلب فارس، یعنی بیشاپور میبرد.