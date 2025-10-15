پخش زنده
عملیات اجرایی آسفالت کوچهها و معابر روستاهای اتابک، دولاب و هامانه از توابع بخش خضرآباد شهرستان اشکذر در راستای توسعه زیرساختهای روستایی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، عملیات اجرایی آسفالت کوچهها و معابر روستاهای اتابک، دولاب و هامانه از توابع بخش خضرآباد شهرستان اشکذر در راستای توسعه زیرساختهای روستایی و تحقق مصوبات نماینده مردم یزد ، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اشکذر گفت:در راستای محرومیتزدایی و توسعه زیرساختهای روستایی، عملیات اجرایی آسفالت معابر در سه روستای اتابک، دولاب و هامانه اجرایی شد.
محمدرضا اقبالی افزود: این پروژه از جمله مصوبات و تعهدات پیگیریشده توسط محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی است که با همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اشکذر و از محل اعتبارات تخصیصیافته وزارت نفت به مرحله اجرا درآمده است.
وی با اشاره به جزئیات این طرح گفت: عملیات آسفالت کوچهها و معابر این روستاها در مجموع به مساحت هشتهزار مترمربع و با اعتباری معادل بیستوهشت میلیارد ریال در حال اجراست.
اقبالی اجرای این پروژه را گامی مهم در راستای بهبود کیفیت زندگی روستاییان، تسهیل در تردد، ارتقای سطح خدمات عمومی و تحقق عدالت در توزیع امکانات عمرانی عنوان کرد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان اشکذر در پایان خاطرنشان کرد:تحقق این پروژه نشاندهنده عزم جدی دولت در هدایت منابع ملی به سمت رفع مشکلات مناطق کمتر برخوردار و تقویت زیرساختهای روستایی است.