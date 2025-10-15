به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ علی گودرزی با اعلام این خبر، گفت: در شش ماهه نخست امسال ۱ میلیارد و ۲۱۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در بخش‌های مختلف استان مصرف شده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱ میلیارد و ۲۴۲ میلیون مترمکعب بوده است.

وی با اشاره افزایش شمار مشترکان استان در یک سال گذشته، افزود: این کاهش مصرف در حالی است که در یک سال گذشته بیش از ۱۱ هزار مشترک جدید به مجموع شمار مشترکان این استان اضافه شده است.

گودرزی با بیان اینکه گاز طبیعی سوختی تجدید ناپذیر است، خاطرنشان کرد: گاز طبیعی متعلق به همگان بوده و حفظ این میراث طبیعی برای آیندگان یک وظیفه است.

وی در پایان با بیان اینکه صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی کاهش تولید کربن را به همراه دارد، گفت: علاوه بر این، صرفه‌جویی در مصرف این سوخت در جلوگیری از ایجاد جزیره‌های دمایی و حفاظت از محیط‌زیست نقش بسزایی را ایفا می‌کند.