به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اجلاس سه‌روزه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) از ۲۷ تا ۲۹ مهرماه در استان زنجان برگزار می‌شود. این رویداد با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و علمی کشور‌های عضو و معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان زنجان برگزار خواهد شد.

به گفته مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، اجلاس اکو فرصتی برای ارتقای جایگاه بین‌المللی استان، توسعه صادرات غیرنفتی، گسترش بازار‌های هدف و امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری در حوزه‌های اقتصادی، گردشگری و علمی است.

وی افزود: در برگزاری این اجلاس، دستگاه‌هایی مانند اتاق بازرگانی، وزارت امور خارجه، دانشگاه‌ها، صمت، جهاد کشاورزی، شهرداری و صدا و سیما مشارکت دارند. همچنین نشست‌های B۲B در سه محور اقتصادی، علمی و گردشگری میان فعالان داخلی و نمایندگان کشور‌های عضو برگزار خواهد شد.

استان زنجان به‌دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز، پیشینه موفق در برگزاری رویداد‌های بین‌المللی و ظرفیت‌های بالای اقتصادی و گردشگری، به‌عنوان میزبان نشست اقتصادی کشور‌های عضو اکو انتخاب شد.

به گفته‌ی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، هدف از این رویداد احیای جشنواره بین‌المللی غذای اکو، بازگرداندن دبیرخانه دائمی اجلاس و ایجاد موزه فرهنگی اکو در زنجان است.

مرادخانی گفت: این نشست سه‌روزه شامل اقامت، نشست رسمی و بازدید از واحد‌های تولیدی است و از مردم و دستگاه‌ها خواسته شده همکاری لازم را برای برگزاری مطلوب آن داشته باشند.

وی افزود: در این رویداد، سفرای چند کشور عضو اکو از جمله ترکیه، افغانستان و پاکستان حضور خواهند داشت و هدف اصلی، توسعه صادرات و گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی استان زنجان عنوان شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان عنوان کرد: نشست‌های تجاری میان تجار زنجان و نمایندگان کشور‌های عضو برگزار خواهد شد و تفاهم‌نامه‌های علمی بین دانشگاه‌ها امضا می‌شود.

وی با اشاره به تهیه بروشور و کلیپ‌های معرفی زنجان برای مهمانان خارجی، گفت: این اجلاس می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و گردشگری استان باشد و زنجان را به یکی از میزبانان فعال منطقه اکو تبدیل کند.