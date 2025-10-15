به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی خرم‌آباد برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۳۵۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در لرستان فعال هستند که از این تعداد، ۱۱۲۷ واحد فعال بوده و پنج واحد به‌صورت نیمه‌فعال مشغول کار هستند. همچنین ۲۲۰ واحد نیز تعطیل می‌باشند.



بهمن جعفری، با اشاره به وجود ۹۸۰ طرح نیمه‌تمام در استان، افزود: این طرح‌ها بر اساس پیشرفت فیزیکی در دسته‌بندی‌های صفر تا ۲۰ درصد، ۲۰ تا ۴۰ درصد، ۶۰ تا ۸۰ درصد و بالای ۸۰ درصد قرار دارند و ۴۲ طرح نیمه‌تمام نیز مطابق با سند راهبردی توسعه استان، در اولویت ویژه قرار گرفته‌اند.



مدیرکل صمت لرستان بر حمایت از طرح‌های پیشران اقتصادی، خاطرنشان کرد: ۲۹ طرح پیشران و ۱۵۷ طرح اولویت‌دار در سند توسعه استان گنجانده شده که مطابق با سند استراتژیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری خواهد شد.



جعفری با بیان اینکه ۴۰ همت سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها صورت گرفته است، گفت: تحقق این پروژه‌ها زمینه اشتغال ۸۰۰۰ نفر را فراهم کرده و برای یکی از آنها نیز پروانه صادراتی صادر شده است.



جعفری کمبود نقدینگی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های واحد‌های تولیدی برشمرد و اظهار کرد: درخواست داریم مدیرکل تامین مالی وزارتخانه، با استفاده از ظرفیت صندوق‌های بیمه، صندوق توسعه صادرات و دیگر صندوق‌های زیرمجموعه وزارت، در راستای تأمین تسهیلات ثابت و در گردش مورد نیاز استان اقدام لازم را به عمل آورد.



وی همچنین بر لزوم اولویت‌دهی به تخصیص ارز برای واحد‌های تولیدی که مواد اولیه یا ماشین‌آلات خود را از خارج تأمین می‌کنند تاکید کرد.



مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با بیان اینکه لرستان از لحاظ تعداد واحد‌های صنعتی رتبه نوزدهم کشور را دارد، اظهار کرد: این در حالی است که اگر ۱۲ استان واقع در شرق کشور و پایین نمودار را جمع بزنیم، مجموع آنان با استان اصفهان برابری می‌کند.



فرزاد محمدی، خاطرنشان کرد: اگر شعار دولت در مورد عدالت سرزمینی و کاهش نابرابری‌ها جدی است، باید مشوق‌های لازم برای استان‌های کمتربرخوردار ایجاد و در مقابل، محدودیت‌هایی برای استان‌های پرتراکمی مانند اصفهان و تهران در نظر گرفته شود.



محمدی با اشاره به توسعه روزافزون شهرک‌های صنعتی در همین دو استان تهران و اصفهان، تاکید کرد: حداقل اقدام، محدود کردن توسعه در این استان‌ها و سوق دادن سرمایه‌گذاری‌ها به سمت استان‌هایی مانند لرستان است تا در آینده توازن صنعتی در کشور ایجاد شود.



وی به بررسی شاخص اشتغال پرداخت و افزود: از منظر اشتغالزایی نیز مجموع ۱۲ استان، برابر با استان اصفهان یا تهران است و لرستان در این شاخص رتبه ۲۴ کشور را دارد.



محمدی با تحلیل ساختار بنگاه‌های صنعتی استان بیان کرد: ۵۴ درصد بنگاه‌های لرستان کوچک (۱۰ تا ۵۰ نفر)، ۳۹ درصد متوسط (۵۰ تا ۱۰۰ نفر) و تنها ۲ درصد بزرگ هستند. این در حالی است که سهم بنگاه‌های بزرگ در اشتغال کشور ۲۷ درصد است، اما از نظر تعدادی تنها ۲ درصد را تشکیل می‌دهند. میانگین بنگاه‌های بزرگ و متوسط در کشور ۷ درصد است که این رقم در لرستان پایین‌تر است.



وی به آمار واحد‌های صنعتی استان اشاره کرد و گفت: در مجموع ۱۳۳۹ واحد صنعتی در استان وجود دارد که از این تعداد، ۲۳۰ واحد تعطیل هستند. سهم واحد‌های تعطیل در لرستان ۱۷ درصد است که این رقم بالاتر از میانگین کشوری (۱۵ درصد) قرار دارد.