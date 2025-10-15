رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان از کشف و ضبط ۳۴ قطعه کبک زنده و ۳۶ عدد قفس چوبی از یکی از متخلفان زنده‌گیری پرندگان وحشی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دکتررحیم عبدالکریمی با اشاره به همکاری مؤثر نیروی انتظامی در این عملیات اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست با هماهنگی مراجع قضایی و همکاری پلیس موفق به شناسایی و دستگیری متخلف شدند.

وی افزود: متخلف پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد و پرندگان ضبط‌شده پس از بررسی وضعیت سلامت، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی خواهند شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوکان در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از تنوع زیستی منطقه، از شهروندان و فعالان محیط زیست خواست با توجه به تغییرات اکوسیستم و کاهش جمعیت وحوش، هرگونه موارد تخلف در زمینه صید و شکار را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گزارش دهند.