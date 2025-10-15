به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت بورس انرژی اعلام کرد: مهم‌ترین عرضه‌های امروز شامل ۳۵ هزار تن فول رنج نفتا و ۲۸۰ هزار بشکه نفت سفید شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ صادراتی و نیز ۳۰ هزار متر مکعب نفت سفید پالایش نفت تبریز و ۲ هزار تن زغال‌سنگ پرورده طبس در رینگ داخلی است.

ثبت بیش از ۸ هزار میلیارد ریال معامله در روز گذشته

در معاملات روز سه‌شنبه ۲۲ مهر، ارزش کل دادوستد‌ها در بورس انرژی ایران به ۸.۱۵۶ هزار میلیارد ریال رسید.

جزئیات معاملات رینگ داخلی و صادراتی

در رینگ داخلی بازار فیزیکی، ۲ هزار و ۸۰۳ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی به ارزش ۴۷۰ میلیارد ریال معامله شد.

شرکت زغال‌سنگ پرورده طبس با فروش کامل ۲ هزار تن زغال‌سنگ به قیمت پایه ۹۵ هزار و ۴۵۰ ریال در هر کیلوگرم، عنوان فروشنده برتر رینگ داخلی را از نظر حجم و ارزش کسب کرد.

در رینگ بین‌الملل نیز شرکت پتروشیمی تبریز با عرضه ۳ هزار تن برش هیدروکربنی به قیمت پایه ۸۱۰ دلار در هر تن و ثبت رشد ۳.۹ درصدی قیمت تا ۸۴۱ دلار، معامله‌ای به ارزش ۱.۸۲ هزار میلیارد ریال انجام داد.

همچنین شرکت نفت ستاره خلیج فارس با فروش فرآورده مایع در نرخ منفی ۵ پریمیوم دلار، معامله‌ای به ارزش ۱.۳۷ هزار میلیارد ریال ثبت کرد.

وضعیت ابزار‌های مالی

ارزش معاملات ابزار‌های مالی بورس انرژی در روز ۲۲ مهر به ۴۷۷ میلیارد ریال رسید.

در این روز، ۳۲۴ قرارداد سلف موازی متانول سبلان ۰۵۳ به ارزش ۵۷.۹ میلیارد ریال و ۲.۱۲۵ میلیون واحد صندوق سینرژی به ارزش ۴۶ میلیارد ریال دادوستد شد.

با تداوم رشد ارزش معاملات و تنوع عرضه‌ها، بورس انرژی ایران در روز ۲۳ مهر شاهد رونق رینگ صادراتی و افزایش عمق معاملات در بازار برق خواهد بود؛ روندی که از افزایش حضور تولیدکنندگان و فعالان جدید در بازار فیزیکی انرژی حکایت دارد.