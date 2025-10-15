پخش زنده
امروز: -
دور نیمه نهایی بیست و چهارمین دوره فوتبال جام جهانی جوانان کمتر از ۲۰ سال - ۲۰۲۵ امشب در شیلی آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۲۴ تیم حضور یافتند که در ۶ گروه ۴ تیمی به رقابت پرداختند و از هر گروه دو تیم اول و دوم به همراه ۴ تیم سوم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود کردند. مسابقات در شهرهای سانتیاگو، والپاریزو، تانکا و رانکاگوآ برگزار شد. برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
* نیمه نهایی:
- چهارشنبه ۲۳ مهر و بامداد پنج شنبه ۲۴ مهر:
مغرب - فرانسه
کلمبیا - آرژانتین
- در جدول گلزنان رقابتها نایسر ویارئال از کلمبیا و بنجامین کرماسکی از آمریکا با ۵ گل صدرنشین مشترک و آلخو سارکو از آرژانتین و لوکا میشال از فرانسه با ۴ گل به طور مشترک سوم هستند.
----
- در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم اروگوئه با شکست ایتالیا قهرمان شد و تیم کره جنوبی به مقام سوم رسید.
---
- در جام جهانی فوتبال جوانان که هر دو سال یکبار برگزار میشود، تیم آرژانتین با ۶ قهرمانی و یک نایب قهرمانی رکورد دار است و تیمهای برزیل با ۵ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده دوم و پرتغال با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و سومی در رده سوم قرار دارند. تیمهای صربستان ۲ بار و اروگوئه، اوکراین، غنا، اسپانیا، شوروی، آلمان غربی، فرانسه و انگلیس هر کدام یک بار قهرمان شدهاند.
---
- تیم جوانان ایران ۳ بار در سالهای ۱۹۷۷، ۲۰۰۱ و ۲۰۱۷ به جام جهانی جوانان راه یافته است که در هر ۳ دوره در دور گروهی حذف شد. حاصل کار ایران در جام جهانی جوانان ۲ برد، یک تساوی و ۶ شکست، ۸ گل زده و ۱۹ گل خورده بوده است.