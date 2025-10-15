پخش زنده
۵۰۰ بسته نوشت افزار از سوی کمیته امداد امام خمینی و گروه جهادی شهید سلیمانی سپاه شهرستان مُهر بین دانش آموزان کم برخوردار توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان مهر گفت: در سال تحصیلی جدید و با همت خیرین شهرستان مهر، ۵۰۰ بسته نوشت افزار و کیف تهیه و بین دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مهر در بخشهای مرکزی و وراوی توزیع شد.
محمود علینژاد افزود: ارزش هر بسته نوشت افزار و کیف بیش از ۲ میلیون تومان است که باکمک خیرین شهرستان مهر تهیه شده است.