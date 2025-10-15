پخش زنده
امروز: -
۱۴ سری جهیزیه شامل ۵ قلم از اقلام اساسی زندگی به ارزش یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان به زوج های جوان تربت جام اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جانشین محور عملیاتی شهید محمدزاده تربت جام گفت: به منظور کمک به تسهیل ازدواج جوانان و رفع موانع مالی پیش روی زوج ها، در اقدامی خداپسندانه ۱۴ سری جهیزیه به نوعروسان و دامادهای تربت جامی اهدا شد.
سرهنگ پاسدار مهدی دلشاد افزود: ارزش هر سری جهیزیه ۸۰ میلیون تومان است و تلاش شده تا اقلام اهدایی، شامل ۵ قلم کالای اساسی و ضروری زندگی باشد که نیازهای اولیه این زوج های جوان را مرتفع سازد.
وی ادامه داد: با محاسبه ارزش ریالی ۱۴ سری جهیزیه اهدایی، رقم کلی این کمک ها یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون برآورد می شود که با هدف حمایت از تشکیل خانواده و گره گشایی از مشکلات مالی مردم، که از اولویت های اصلی سپاه در حوزه محرومیت زدایی است، صورت گرفته است.