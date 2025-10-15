پخش زنده
سمینار «بهداشت و سلامت روان» ویژه کارکنان شرکت گاز آذربایجانغربی و خانوادههای آنان به همت واحد HSE و با همکاری واحد آموزش این شرکت به مناسبت روز جهانی سلامت روان برگزار شد در ستاد مرکز استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این سمینار روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن آمفیتئاتر ستاد مرکز استان و با حضور جمعی از کارکنان و همسران آنان برگزار شد.
در این برنامه که به مناسبت روز جهانی سلامت روان (Mental Health) برگزار گردید، دو نشست آموزشی با محورهای «آسیبهای اجتماعی در ایران کنونی» و «کنترل و مدیریت ذهن» ارائه شد.
در بخش نخست، دکتر مهدی قاصد، مدرس و پژوهشگر علوم اجتماعی و استاد جامعهشناسی دانشگاه ارومیه، با موضوع «آسیبهای اجتماعی در ایران کنونی» سخنرانی کرد.
در بخش دوم نیز دکتر حبیبالله قربانی، متخصص مدیریت راهبردی و پژوهشگر علوم انسانی، به ارائه مبحث «کنترل و مدیریت ذهن» پرداخت.
سمینار بهداشت و سلامت روان با هدف ارتقای آگاهی کارکنان شرکت گاز و خانوادههای آنان درباره سلامت روان، کاهش تنشهای فردی و خانوادگی، و افزایش نشاط سازمانی برگزار شد.
در پایان این برنامه، مددی رئیس واحد HSE شرکت گاز آذربایجانغربی، از مشارکت فعال کارکنان و خانوادههای ایشان در کارگاههای آموزشی و مباحث مطرحشده قدردانی کرده و گفت: درباره تداوم برگزاری چنین سمینارهایی نظرسنجی انجام خواهد شد و در صورت رضایت شرکت کنندگان، برگزاری چنین برنامههایی با هدف توجه به سلامت جسمی و روحی پرسنل و خانواده آنان در محیطهای کاری و خانوادگی تداوم خواهد یافت.