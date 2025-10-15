پخش زنده
مستند «نان و هنر» روایتگر پیوند هنر و زندگی در ایران زمین، مستند مسابقه «بومگرد» و فیلم سینمایی «زنده باد زندگی» آماده پخش از شبکههای سیما شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند «نان و هنر» هر روز ساعت ۱۸ از شبکه افق سیما پخش میشود و به معرفی هنرها و صنایع دستی اصیل ایرانی در مشاغل گوناگون میپردازد.
این مجموعه در هر قسمت با روایتی مستند و صمیمی، به سراغ هنرمندان و صنعتگران شهرهای مختلف کشور میرود و از نزدیک به تماشای تلاش آنان در حفظ میراث ارزشمند هنر ایرانی مینشیند.
«نان و هنر» قصه مردمانی است که هنر را با زندگی درآمیختهاند و در سایهی ذوق، خلاقیت و پشتکار، به ماندگاری فرهنگ و اصالت ایرانی یاری میرسانند.
مستند مسابقه «بومگرد»
با پایان یافتن مستند مسابقه ۱۰ قسمتی «بد سفر»، یک مستند مسابقه دیگر با کیفیت ۴K-HDR آماده پخش از شبکه فراتر شده است.
مستند مسابقه «بومگرد» که در سه فصل تولید شده، سه خانواده را در هر فصل به یک رقابت جذاب در سفر دعوت میکند.
شرکت کنندگان که به عنوان بومگرد وارد این مسابقه می شوند، با چالشهایی رو به رو شده که متناسب با زندگی بومی آن محل طراحی شده و بدین ترتیب مخاطبان را با فرهنگ، سنت و آداب و رسوم آن منطقه و نیز کسب و کار روستایی آنان آشنا میکند.
این برنامه با طراحی و کارگردانی مشترک «تورج کلانتری» و «امیر منیری» در موسسه اوما فیلم تهیه شده و محصول سازمان هنری رسانهای اوج است.
این مسابقه مستند گردشگری و ماجراجویی را جمعه هر هفته، ساعت ۲۱:۰۰ با کیفیت ۴K-HDR از شبکه فراتر دنبال کنید.
فیلم سینمایی «زنده باد زندگی»
فیلم سینمایی «زنده باد زندگی» با گویندگی ۲۵ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد گویندگی (دوبلاژ ) اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.
این سینمایی در گونه درام عاطفی محصول چین در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه سه سیما پخش شود.
مدیر دوبله این سینمایی مهوش افشاری و صدابردار آن محمد امین مردانلو است.
مهناز آبادیان، بابک اشکبوس، آزاده اکبری، رضا الماسی، شهراد بانکی، فاطمه برزویی، محمد بهاریان، ارسلان جولایی، حسین سرآبادانی، ابوالفضل شاه بهرامی، مریم شاهرودی، داود شعبانی نصر، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، سعید شیخ زاده، محمد صادقیان، سحر صحامیان، نرگس فولادوند، امیربهرام کاویانپور، امیرصالح کسروی، نسرین کوچک خانی، ملیکا ملک نیا، علی همت مومیوند، صنم نکواقبال و مهوش افشاری صداپیشههای این اثر بودهاند.
این فیلم ماجرای دختری است که به عمل پیوند کلیه نیازمند است و در لیست انتظار بیمارستان به سر میبرد تا کلیه اهدایی پیدا شود.
او برای لحظاتی یک اطلاعیه مبنی بر درخواست کمک از مردم را در فضای مجازی با مخاطب به اشتراک میگذارد، اما به سرعت پشیمان شده و آن را برمیدارد.
پسری جوان که خود به بیماری لاعلاج مغزی دچار است اطلاعیه را میبیند و با وی تماس میگیرد و به وی قول میدهد که کلیه خود را به دختر اهدا خواهد کرد مشروط به این که دختر با وی ازدواج کند و پس از مرگ او، از مادرش نگهداری کند و......