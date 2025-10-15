مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان با اشاره به شناسایی ۱۴۰۰ نخبه و استعداد درخشان در بین مددجویان، گفت: ۳۷ هزار دانش‌آموز و دانشجو از خدمات تحصیلی کمیته امداد بهره‌مند هستند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان با اشاره به حمایت‌های کمیته امداد از دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش، اظهار کرد: در حال حاضر ۳۷ هزار دانش‌آموز و دانشجو از خدمات تحصیلی این نهاد بهره‌مند هستند.

جلال شیخ پور از توزیع ۳۵ هزار پک تحصیلی در سال جاری در مناطق روستایی و دورافتاده استان خبر داد و افزود: برای این موضوع حدود ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد لرستان با اعلام خبر قبولی چهار نفر از فرزندان تحت پوشش در رشته پزشکی، این موفقیت را نمونه‌ای از تحقق عدالت آموزشی و اثرگذاری حمایت‌ها عنوان کرد و گفت: دو نفر از این قبول‌شدگان از روستا‌های شهرستان رومشکان، یک نفر از پلدختر و یک نفر از خرم‌آباد هستند.

شیخ پور با اشاره به شناسایی ۱۴۰۰ نخبه و استعداد درخشان در بین مددجویان، خاطرنشان کرد: حدود ۱۸ میلیارد تومان برای حمایت از این نخبگان هزینه شده که نتیجه آن تربیت بیش از ۹۰ پزشک و دندانپزشک، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه، صاحبان مقالات و اختراعات بین‌المللی، قهرمانان آسیایی و ملی و حافظان کل قرآن بوده است.