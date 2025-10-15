به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدی چاروسائی گفت: این تسهیلات با هدف حمایت از ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه و اشتغال آفرین جوانان اعطا می‌شود و شرط اصلی بهره‌مندی از این تسهیلات، ایجاد اشتغال پایدار و بیمه کردن جوانان جویای کار است.

او افزود: وزارت ورزش و جوانان در راستای فعالیت‌های ذاتی خود در حوزه جوانان و نیز تحقق شعار‌های دولت چهاردهم در زمینه ایجاد شغل‌های مناسب و پایدار اقدام به اعطای وام‌های خود اشتغالی کرده و از بین جوانان ١٨ تا ٣۵ سال، شرکت‌ها، تعاونی‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد که دارای طرح‌های اشتغال‌زای قابل اجرا با توجیه اقتصادی هستند، می‌توانند متقاضی این تسهیلات شوند.

چاروسایی تأکید کرد: تسهیلات مذکور با نرخ سود ترجیحی، دوره بازپرداخت حداکثر سه‌ساله متناسب با ماهیت طرح، و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و توانمندسازی ارائه می‌شود، همچنین متقاضیان موظف به بیمه کردن حداقل دو جوان بین ١٨ تا ٣۵ سال متناسب با میزان وام دریافتی خواهند بود.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان تصریح کرد: ثبت‌نام از تاریخ دوم تیر ١۴٠۴ آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت که علاقممندان می‌توانند با مراجعه به سایت وزارت ورزش و جوانان، بخش تسهیلات اشتغال‌زایی جوانان، فرم ثبت‌نام را تکمیل و به پست الکترونیک اداره کل طرح‌های ملی و فراگیر به نشانی Tmeshteghal@msy.gov.ir ارسال کنند.

این طرح‌ها پس از بررسی و داوری در کمیته راهبردی ستاد و تایید به بانک‌های عامل معرفی و مشمول اعطای وام می‌ شوند.