به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ چرکزی رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان‌های کلاله و مراوه تپه از وصول شش ماهه امسال خبر داد و گفت: از این میزان ۱۳ میلیارد تومان آن مربوط به انتخاب نشان دار کردن مالیات دهندگان در حوزه طرح‌های عمرانی است.

حسین بای فرماندار رامیان گفت: گردشگری نیلبرگ به طول ۲.۵ کیلومتر، با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان، بهسازی و آسفالت خواهد شد.

مدیر صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر گلستان از پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به مستمری بگیران صندوق خبر داد.

معاون پارک علم و فناوری گلستان گفت: با هدف تبدیل ایده به محصول رویداد تجاری سازی اختراعات ۷ آبان در گرگان برگزار می‌شود و مخترعان می‌توانند تا ۲۶ مهر آثار خود را ارسال کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی گنبدکاووس از تولید ۳۸۰ هزار بوته مرتعی در ایستگاه تولید بذر و نهال چپرقیمه با هدف جلوگیری از بیابان زایی خبر داد.

اگر درخت نخل تزیینی نکاریم درختان نخل بارده در گلستان خرما می‌دهند، تصاویری از به بار نشستن درخت‌های نخل در گرگان.