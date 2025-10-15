پخش زنده
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: ورزش باید در اولویت مسئولان، بهویژه در دانشگاهها قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حبیبا، در نشست برنامهریزی هفدهمین المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشجویان پسر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور، بر اهمیت گسترش فعالیتهای ورزشی در دانشگاهها تأکید کرد و گفت: ورزش، نهتنها ضامن سلامت جسمی و روحی جوانان است، بلکه بهترین راهکار برای مقابله با ناامیدیهای اجتماعی بهشمار میرود.
وی با اشاره به جایگاه ویژه ورزش در ارتقای نشاط و امید اجتماعی افزود:در دوره جدید، توسعه رویدادهای ورزشی یکی از اولویتهای اصلی سازمان امور دانشجویان است. باید با برنامهریزی دقیق و حمایت مؤثر، فضایی پرشور و امیدبخش در میان دانشجویان ایجاد کنیم.
حبیبا در ادامه، با تأکید بر درسهایی که از حوادث اخیر و همبستگی مردم ایران میتوان گرفت، اظهار داشت: جنگ اخیر نشان داد ملت ایران در برابر تهدیدات، متحد و یکپارچه است. ما باید از این سرمایه عظیم اجتماعی بهره ببریم و با تکیه بر اتحاد و اراده جوانان، در برابر چالشها ایستادگی کنیم.
وی افزود: ورزش میتواند همبستگی و هویت ملی را تقویت کند؛ چراکه در عرصه ورزش، زمانی که پیروز میشویم، پرچم کشورمان برافراشته میشود و سرود ملیمان طنینانداز میگردد.
رئیس سازمان امور دانشجویان با تأکید بر لزوم برنامهریزی اصولی در حوزه ورزش دانشگاهی گفت: روسای دانشگاهها باید با تدوین برنامههای هدفمند، زمینه شکوفایی استعدادهای ورزشی دانشجویان را فراهم کنند. هدف ما ایجاد محیطی شاد، پویا و پرانرژی در دانشگاههاست تا روحیه و نشاط جوانان ارتقا یابد.
حبیبا هفدهمین المپیاد فرهنگی–ورزشی دانشجویان کشور را فرصتی بزرگ برای نمایش توانمندی جوانان دانست و افزود: این المپیاد که هر دو سال یکبار برگزار میشود، امسال به میزبانی یکی از شهرهای فرهنگی و تاریخی کشور برگزار خواهد شد و میتواند به یک گفتمان اجتماعی در سطح شهر و استان تبدیل شود.
معاون وزیر علوم با دعوت از تمامی نهادها برای مشارکت در این رویداد بزرگ گفت: استانداری، فرمانداری و اداره کل ورزش و جوانان استان باید با همکاری کامل، زمینه برگزاری شایسته این المپیاد را فراهم کنند. با فضاسازی و اطلاعرسانی گسترده، میتوانیم مردم را در جریان این رویداد قرار داده و آن را به جشنوارهای مردمی تبدیل کنیم.
وی بر ضرورت جذب حامیان مالی و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی استان تأکید کرد و گفت: با بهرهبرداری از پتانسیلهای صنعتی و اقتصادی، میتوانیم زمینه درآمدزایی از ورزش دانشگاهی را فراهم کنیم؛ چنانکه در آمریکا درآمد ورزشهای دانشگاهی به ۱۹ میلیارد دلار میرسد که دو برابر لیگ برتر انگلستان است.
حبیبا با اشاره به اهمیت خلاقیت در برگزاری این رویداد اظهار داشت: در المپیاد سال ۱۴۰۵ میتوانیم با برگزاری مسابقات فرهنگی نظیر شعر، فیلم و داستان مرتبط با ورزش، انگیزه و شور بیشتری میان دانشجویان ایجاد کنیم. این رویداد فرصتی است تا با ایدههای نو، مسیر تازهای در ورزش دانشگاهی کشور بگشاییم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از نخستین دوره المپیاد تاکنون، این رویدادها بهطور مستمر در حال پیشرفت بودهاند و با همکاری جمعی و همدلی میان دستگاهها، میتوانیم المپیاد امسال را به نقطه عطفی در تاریخ ورزش دانشگاهی کشور تبدیل کنیم.