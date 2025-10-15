کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز دمای هوا تغییر چندانی نخواهد داشت و فردا و جمعه کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز تداوم باد‌های شمال غربی در نیمه غربی خلیج فارس و در بعدازظهر در ارتفاعات استان ناپایداری جوی مورد انتظار است.

او با اشاره به مه صبحگاهی در سواحل و جزایر، گفت: این پدیده عامل کاهش موقتی دید افقی می شود.

سی سی پور گفت: بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات استان و شهرستان‌های بشاگرد و حاجی آباد برخی سواحل، رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق با احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

سی سی پور خاطرنشان کرد: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دوراز انتظار نیست و محدوده دریایی استان کمی مواج و نیمه غربی خلیج فارس وغرب جزایر کیش و لاوان با وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی، نسبتاً مواج پیش بینی می‌شود.

او افزود: توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌ها به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس در نظر گرفته شود.

سی سی پور گفت: فردا در نیمه ابتدایی روز، وزش باد‌های جنوب شرقی در تنگه هرمز پیش بینی می‌شود.