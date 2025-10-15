پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: عملیات راهسازی در ۳۸.۵ کیلومتر از محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو در قالب چهار قطعه در حال اجراست که در حال حاضر ۱۴.۵ کیلومتر آن آسفالت شده و زیربارترافیک رفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پیمان آرامون در بازدید از محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو، اظهار داشت: این پروژه از طرحهای ۳۰ ساله بوده و اولویت ما بهرهبرداری کامل این طرح است.
وی ادامه داد: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح ۱۸ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده و تزریق منابع مالی موجب اجرای هر چه بهتر و اتمام هر چه سریعتر طرح سهراهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: در حال حاضر بیش از ۱۱۲ دستگاه انواع ماشینآلات راهسازی در این کارگاه راهسازی مشغول فعالیت و توسعه محور هستند.
آرامون با اشاره به اینکه این محور، یکی از مسیرهای پرتردد و پرحادثه در شمال آذربایجانغربی به شمار میرود؛ اظهار داشت: سهولت دسترسی به پایانههای مرزی، توسعه دسترسی به منطقه آزاد ماکو و بهسازی و مناسبسازی مسیرهای ارتباطی در اولویت برنامههای ما قرار دارد.
وی تاکید کرد: سهولت ترانزیت کالا و کاهش تلفات جادهای از مزیتهای اجرای این طرح است و عملیات راهسازی در راستای توسعه محورهای مواصلاتی در جادههای استان در حال اجراست.