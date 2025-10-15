پخش زنده
امروز: -
آموزشگاه رانندگی پایه دوم ویژه برادران بهمنظور تسریع در ارائه خدمات آموزشی و تسهیل صدور گواهینامه، در دهستان فتحآباد شهرستان خاتم افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آموزشگاه رانندگی پایه دوم ویژه برادران بهمنظور تسریع در ارائه خدمات آموزشی و تسهیل صدور گواهینامه، در دهستان فتحآباد شهرستان خاتم افتتاح شد.
فرمانده پلیس راهور استان یزد گفت:به منظور تسریع در خدمترسانی و تسهیل فرآیند آموزش رانندگان، آموزشگاه رانندگی پایه دوم برادران در دهستان فتحآباد شهرستان خاتم آغاز به کار کرد.
سرهنگ دستوار افزود: پیش از راهاندازی این آموزشگاه، متقاضیان دریافت گواهینامه در شهرستان خاتم ناگزیر بودند برای گذراندن دورههای آموزشی به مرکز استان یزد یا شهرستانهای همجوار مراجعه کنند که این امر باعث اتلاف وقت و افزایش هزینهها میشد.
وی تصریح کرد: با افتتاح این آموزشگاه، خدمات آموزشی و صدور گواهینامه پایه دوم بهصورت محلی برای مردم شهرستان خاتم فراهم شده و گام مهمی در راستای تمرکززدایی و ارتقای سطح خدمترسانی در حوزه راهنمایی و رانندگی برداشته شده است.
فرمانده پلیس راهور استان یزد با اشاره به افزایش استفاده از موتورسیکلت در میان نوجوانان و جوانان، از خانوادهها خواست برای حفظ ایمنی فرزندان خود، اجازه استفاده از موتورسیکلت را تنها در صورت داشتن گواهینامه معتبر صادر کنند.
سرهنگ دستوار در پایان بر نقش آموزش در کاهش تصادفات تأکید کرد و گفت: «آموزش صحیح و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، اساس و پیششرط ایمنی در ترافیک است و پلیس راهور استان یزد بر ارتقای فرهنگ رانندگی ایمن در جامعه تأکید ویژه دارد.»