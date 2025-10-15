تعداد جمعیت مصر در داخل کشور به حدود ۱۰۸ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر رسیده است .

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره، تعداد جمعیت مصر در داخل کشور به حدود ۱۰۸ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر رسیده است؛ بر اساس داده‌های ساعت جمعیتی نصب‌شده بر فراز ساختمان «مرکز آمار و بسیج عمومی» امروز، این رقم نشان‌دهنده افزایش ۲۵۰ هزار نفری جمعیت در مدت تنها ۶۰ روز است.

مرکز آمار و بسیج عمومی اعلام کرد که جمعیت داخل کشور در ۱۶ اوت گذشته ۱۰۸ میلیون نفر ثبت شده بود، به این معنا که در مدت تنها دو ماه، ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت افزوده شده است.

با رسیدن جمعیت به ۱۰۸ میلیون نفر در دوره مذکور، افزایش جمعیت (تفاوت تعداد تولد‌ها و مرگ و میرها) در مدت ۲۸۷ روز (۹ ماه و ۱۷ روز) به یک میلیون نفر رسید.

بر اساس آمار رسمی مرکز آمار و بسیج عمومی مصر، استان قاهره با ۱۰.۵ میلیون نفر جمعیت در صدر فهرست ده استان پرجمعیت قرار دارد. گیزا با ۹.۸ میلیون نفر جمعیت در جایگاه دوم، الشرقیه با ۸.۱ میلیون نفر جمعیت و الدقهلیه با ۷.۲ میلیون نفر جمعیت قرار دارند. لازم به ذکر است که استان‌های قاهره، گیزا و الدقهلیه، قاهره بزرگ را تشکیل می‌دهند که بر اساس این آمار، جمعیت قاهره بزرگ ٢٧.٥ میلیون نفر می‌باشد.