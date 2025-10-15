پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان از برگزاری همزمان سه رویداد مهم در حوزه گردشگری و صنایعدستی در سه شهرستان مختلف این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سید میکائیل موسوی با اعلام این خبر گفت: سه رویداد گردشگری و صنایعدستی در مناطق مختلف استان با استقبال مردم و گردشگران برگزار خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان افزود: جشنواره روز روستا در روستای قروه واقع در شهرستان ابهر برگزار خواهد شد و فرصتی برای معرفی آداب و رسوم، توانمندیهای روستایی و محصولات کشاورزی منطقه ابهر فراهم خواهد کرد.
وی گفت: رویداد دوم به محصول مهم انار اختصاص دارد که در روستای ارشت شهرستان طارم یکی از روستاهای گردشگرپذیر و از قطبهای تولید انار در استان است که برگزار خواهد شد.
موسوی بیان کرد: رویداد سوم نیز با تمرکز بر محصول گردو، در شهر سهرورد شهرستان خدابنده اجر خواهد شد.
موسوی تاکید کرد: برگزاری همزمان این جشنوارهها نشاندهنده ظرفیت بالای استان زنجان در جذب گردشگر کشاورزی و فرهنگی است و این اداره کل مصمم است تا با حمایت از رویدادهای محلی، مسیر توسعه پایدار گردشگری در استان را هموار سازد.