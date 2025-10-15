پخش زنده
براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۹ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه و ۳ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان میدهند که شاخص کیفی هوا، امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه در شهرهای کارون با ۱۷۹، اندیمشک ۱۵۷، شوشتر ۱۵۲، اهواز و خرمشهر ۱۴۷، بهبهان ۱۴۲، دشت آزادگان ۱۳۸، دزفول ۱۰۵ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه قرار دارند.
دراین مدت شهرهای آغاجاری با ۱۱۳، ماهشهر ۱۱۱ و هویزه ۱۰۷ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهند.
گفتنی است؛ شهرهای آبادان، امیدیه، اندیکا، ایذه، باغملک، دهدز، رامهرمز، شادگان، شوش، لالی، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هندیجان وضعیت قابل قبول دارند.