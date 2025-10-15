هم‌زمان با معرفی استان فارس در رویداد "ایران‌جان"، دوستداران فرهنگ و ادب در مازندران با حافظ‌خوانی جمعی، عظمت این شاعر پارسی‌زبان را پاس داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با رویداد رسانه ای "ایران‌جان" با محوریت استان فارس، جمعی از شاعران و دوستداران فرهنگ و ادب مازندران در شب شعری گرد هم آمدند و اشعاری از حافظ را با هم خواندند.

در این مراسم که با هدف پاسداشت میراث فرهنگی و ادبی کشور برگزار شد، حافظ‌دوستانی از سراسر استان اشعار این شاعر بزرگ پارسی‌زبان را با یکدیگر قرائت کردند.

حافظ دوستانی که معتقدند لسان الغیب شاعر بنام پارسی زبان حافظ شیرازی میراث ماندگار اندیشه، عشق و زبان فارسی است که هنوز نیازمند معرفی بیشتر و دقیق تر آن بویژه در میان نسل های جدید است.

رویداد رسانه‌ای "ایران‌جان"، یکی از طرحهای نوین رسانه ملی به منظور عدالت گستری رسانه ای است که در قالب برنامه های رادیویی و تلویزیونی، هر هفته به معرفی ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک استان کشور می پردازد.

این برنامه، این هفته با محوریت استان فارس و با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی این استان تاریخی در حال برگزاری است و هم‌زمانی این رویداد با شب شعر حافظ در مازندران، نشان‌دهنده پیوند ناگسستنی فرهنگ و ادب در سراسر ایران اسلامی است.

گزارش از دیوارگر