به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا بهادری در خصوص اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اظهار کرد: مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعدشان، پس از ۲۴ مهر۱۴۰۰ (تاریخ تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) متولد شده باشد و همچنین خانواده‌های دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال در صورت واجد شرایط بودن، زمین تعلق می‌گیرد.

وی افزود: در سال‌های قبل اغلب اراضی مرغوب در شهرستان شوشتر برای طرح‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن استفاده شده است و پیگیر تامین زمین مناسب برای اجرای طرح جوانی جمعیت هستیم.

رئیس اداره راه و شهرسازی شوشتر ادامه داد: تقریبا از یکسال پیش شناسایی اراضی را برای اجرای طرح جوانی جمعیت شروع کردیم و نهایتا با تایید معاونت شهرسازی و معاونت املاک ۱۶۴ هکتار برای الحاق به محدوده شهرستان جهت طرح جوانی جمعیت تعیین و اقدامات فنی هم انجام شده است.

بهادری اضافه کرد: این میزان اراضی در کارگروه امور زیربنایی تصویب شده است و در انتظار طرح شدن و تصویب نهایی آن در شورای برنامه‌ریزی استان هستیم.

وی گفت: برای اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و تامین زمین متقاضیان در شهرستان از تمامی ظرفیت‌های موجود بهره خواهیم گرفت.