پخش زنده
امروز: -
فرانچسکا آلبانیز گزارشگر سازمان ملل گفت: صلح ادعایی در غزه در واقع پوششی برای تبعیض و ستم علیه فلسطینیهاست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد ، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به استفاده ابزاری از واژه «صلح» در توصیف وضعیت غزه هشدار داد. وی گفت: صلح ادعایی در غزه در واقع پوششی برای تبعیض و ستم علیه فلسطینیهاست.
آلبانیز تأکید کرد که نگاه جهانیان باید همچنان بر فلسطین متمرکز بماند و مردم جهان نباید اکنون روی خود را از رنج فلسطینیها برگردانند.
او با یادآوری سخنان نلسون ماندلا نوشت: «هیچکس آزاد نیست تا زمانی که همه آزاد نباشند.»