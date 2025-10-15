به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان گفت : اعضای تیم مهارتی خوزستان شامل کوثر الهی و مهدی توکلی در رشته مدیریت سیستم‌های تحت شبکه، محمدحسین البوعطیوی در رشته جوشکاری، محمدباقر بهزادی در رشته تاسیسات الکتریکی، علی شبیباوی در رشته فناوری خودرو از اهواز، محمدمهدی آشناور در رشته تبرید و تهویه، ونوشا اوژن در رشته فناوری طراحی گرافیک، مهراد مهترنژاد از دزفول و محمدحسین رستمی در رشته راهکارهای نرم‌افزاری برای کسب‌وکار هستند.

شهرام ملایی هزاروندی افزود : همچنین احمد غفاری‌زاده از اندیمشک در رشته سرویس و نگهداری هواپیما، فاطمه جعفری‌نیا از اندیمشک در رشته خیاطی زنانه، محمداسماعیل وندی از ایذه در رشته نقاشی خودرو، بنیامین شیرزادی از ایذه در رشته نانوایی (نان حجیم و نیمه‌حجیم)، محمدامین سرخه از شوش در رشته پیرایشگر مردانه، معین اسحاقیه از بهبهان در رشته صافکاری خودرو، زهرا رابحی از خرمشهر در رشته آشپزی، تارا شیخی از هندیجان در رشته گل‌آرایی و آرشام مکوندی از هفتکل در رشته سازه‌های چوبی، اعضای دیگر این تیم را تشکیل می‌دهند.

بیست‌ودومین دوره مسابقات ملی مهارت از ۲۴ تا ۲۸ مهرماه با حضور بیش از ۷۰۰ شرکت‌کننده از سراسر کشور در ۳۸ رشته مهارتی به میزبانی استان اصفهان برگزار می‌شود.

برگزیدگان نهایی این مسابقات، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مسابقات مهارت آسیایی و مسابقات جهانی مهارت در کشور چین در سال ۲۰۲۶ میلادی خواهند بود.