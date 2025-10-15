به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیر امور زائران غیرایرانی حرم مطهر رضوی گفت: ۹۷۶ مسلمان خارجی از کشورهای آمریکا، اروپا، شرق آسیا و قاره آفریقا و ۳۶۹ غیرمسلمان از کشورهای انگلیسی زبان در نیمه نخست امسال به حرم مطهر رضوی تشرف یافتند و از اماکن مختلف حرم دیدن کردند.

مهدی لسانی افزود: در این مدت بیشترین تعداد مسلمان و غیرمسلمان تشرف یافته به حرم رضوی مربوط به آمریکا با ۱۹۰ نفر، انگلستان ۱۵۹ نفر، چین ۱۵۰، تانزانیا ۱۰۲ و آلمان ۶۲ نفر بودند.

وی اظهار کرد: نمایش فیلم مستند در مورد حرم مطهر، پاسخگویی به سوالات آنها در مورد اسلام و امام رضا (ع) و اهل بیت (ع) و بازدید از اماکن مختلف بارگاه مقدس رضوی از جمله خدمات ارائه شده به این افراد است.

لسانی گفت: در نیمه نخست پارسال نیز ۳۴۲ غیرمسلمان و هزار و ۴۳۷ مسلمان از کشورهای انگلیسی زبان به حرم مطهر مشرف شدند که انگلستان با ۳۹۲ نفر، آلمان ۱۷۳ نفر، چین ۱۳۸ نفر، امریکا ۱۲۱ نفر و ماداگاسکار۱۱۱ نفر بیشترین تعداد افراد را داشتند.

سالانه پنج میلیون زائر غیر ایرانی به حرم مطهر رضوی مشرف می‌ شوند.