مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان کرمانشاه از کسب رتبه اول کشور در ضریب پوشش بیمه‌ای خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان کرمانشاه گفت: در استان کرمانشاه ۱۴۰ هزار خانوار تحت پوشش این صندوق قرار دارند و تعهد شده امسال ۹۰۰۰ نفر به این رقم اضافه شود.

سجاد پرسته گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان کرمانشاه از سال ۱۳۸۴ در راستای اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی شکل گرفت تا اقشار مولد و زحمتکش کشاورزان، روستاییان و عشایر از مزایای تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.

وی افزود: جامعه هدف صندوق شامل کشاورزان، روستاییان، عشایر، کشاورزان غیرساکن، قالیبافان، رانندگان درون و برون شهری در شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر، زنبورداران، شاغلین فصلی، استادکاران، کارگران فصلی صنایع دستی، بسیجیان، مربیان قرآنی، کارکنان مراکز نظام مهندسی و منابع طبیعی، زنان سرپرست خانوار و کلیه افرادی است که فاقد هرگونه پوشش بیمه اجتماعی هستند.