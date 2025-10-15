پخش زنده
استاندار یزد:با توجه به به ارزیابیهای معاونت اجرایی ریاست جمهوری درباره میزان رضایتمندی مردم نسبت به دستگاههای اجرایی در استانها، استانداری یزد جزو ۳ استانداری برتر از نگاه مردم قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست مشترک استاندار یزد و مدیران دستگاههای اقتصادی استان یزد به منظور بررسی مسائل این حوزه برگزار شد.
استاندار یزد در این نشست با اشاره به ارزیابیهای معاونت اجرایی ریاست جمهوری درباره نگاه مردم نسبت به دستگاههای اجرایی در استانها اظهار کرد: بر اساس این ارزیابیها یزد در بین ۱۰ استان برتر کشور قرار گرفته است.
محمدرضا بابایی با تاکید بر تلاش بیشتر دستگاههای اجرایی استان یزد نسبت به ارتقای سطح رضایتمندی مردم گفت: بر همین اساس استانداری یزد نیز در بین سه استان برتر کشور از نگاه مردم قرار گرفته است.
وی در همین راستا ادامه داد: خوشبختانه گزارش استان یزد در نشست استانداران در خصوص مدیریت محلهمحور مورد تقدیر شخص رئیس جمهور قرار گرفت.
استاندار یزد با قدردانی از تلاشهای مدیران دستگاههای اقتصادی استان یزد تصریح کرد: بخش مهمی از بار فعالیتها در استان بر دوش مدیران دستگاههای اقتصادی و عمرانی قرار دارد، اما در کنار آن باید به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نیز توجه کنیم.
بابایی در پایان با اشاره به اختیارات تام معاونتهای چهارگانه استانداری یزد خاطرنشان کرد: تصمیمات این معاونتها به منزله تصمیمات مجموعه استان یزد است.