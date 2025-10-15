مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی ۱۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گردشگری، صنعت، معدن و کشاورزی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، طاهر شریف پور گفت: مطالعات و پیش‌امکان‌سنجی این ۱۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری انجام شده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: نقشه راه فرصت‌های سرمایه‌گذاری کهگیلویه و بویراحمد به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی منتشر شده است و ترجمه چینی آن در آینده نزدیک منتشر می‌شود.

او همچنین از رشد ۴۲ درصدی اعتبارات عمرانی استان در سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: ۵۹۳ میلیارد تومان از این اعتبارات باید تا پایان سال مالی جذب شود.

شریف‌پور، نبود مشوق‌های کافی، نرخ سود بانکی بالا، کمبود منابع بانکی و ناکافی بودن زیرساخت‌های حمل‌ونقل را از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذار عنوان کرد و گفت: رفع این مشکلات نیازمند اصلاح قوانین در سطح ملی است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به صدور ۵۵ هزار و ۵۹۰ مجوز از مجموع ۶۵ هزار و ۸۲۳ درخواست ثبت شده در درگاه ملی مجوز‌ها طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، از شناسایی ۶۰ ملک مازاد اداری برای سرمایه‌گذاری خبر داد و تصریح کرد: برای ۱۱ ملک، مجوز واگذاری صادر شده است.