به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابت‌ها ۵۳ تیم حضور دارند که در ۹ گروه ۶ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه تیم نخست مستقیما به جام جهانی صعود می‌کند و ۴ تیم برتر دوم به دور پلی آف می‌روند و تیم برتر این دور به مرحله بین قاره‌ای صعود می‌کند. نتایج و برنامه ادامه رقابت‌ها به این شرح است:

*** هفته دهم:

** گروه یک:

- تیم مصر با ۲۳ امتیاز در صدر است و به جام جهانی صعود کرد. تیم‌های بورکینافاسو با ۲۱، سیرالئون با ۵۲، گینه بیسائو با ۱۰، اتیوپی با ۹ و جیبوتی با یک امتیاز در رده‌های دوم تا ششم قرار گرفتند و حذف شدند.

** گروه دو:

- نتایج دوشنبه ۲۱ مهر:

سودان جنوبی ۰ - ۰ توگو

- نتایج سه شنبه ۲۲ مهر:

کنگوی دموکراتیک ۱ - ۰ سودان

سنگال ۴ - ۰ موریتانی (گل‌ها: سادیو مانه ۱ + ۴۵ و ۴۸، ایلمان اندیایه ۶۴ و حبیب دیالو ۸۵) (تصویر دارد.)

- تیم‌های سنگال با ۲۴ امتیاز در صدر تثبیت شد و به جام جهانی صعود کرد. تیم کنگوی دموکراتیک با ۲۲ امتیاز در رده دوم قرار گرفت و راهی دور دوم شد. تیم‌های سودان با ۱۳، توگو با ۸ و موریتانی با ۷ و سودان جنوبی با ۵ امتیاز در رده‌های سوم تا ششم جای گرفتند و حذف شدند.

- تیم سودان به علت ناآرامی در این کشور از میزبانی رقابت‌های بین المللی محروم است.

** گروه سه:

- نتایج دوشنبه ۲۱ مهر:

لسوتو ۱ - ۰ زیمبابوه در پولوکوانه آفریقای جنوبی

- نتایج سه شنبه ۲۲ مهر:

آفریقای جنوبی ۳ - ۰ روآندا در امبومبلا

نیجریه ۴ - ۰ بنین (گل‌ها: ویکتور اوسیمن در دقایق ۳، ۳۷ و ۵۱ و اوگوچوکوو اونیه کا ۱ + ۹۰)

- تیم آفریقای جنوبی با ۱۸ امتیاز صدرنشین صعود و به جام جهانی راه یافت. تیم‌های های نیجریه و بنین با ۱۷ امتیاز دوم و سوم شدند که تیم نیجریه به دور دوم صعود کرد و بنین حذف شد. تیم‌های لسوتو با ۱۲، روآندا با ۱۱ و زیمبابوه با ۵ امتیاز در رده‌های سوم تا ششم قرار گرفتند و حذف شدند.

** گروه چهار:

- نتایج دوشنبه ۲۱ مهر:

کیپ ورد ۳ - ۰ اسواتینی

موریس ۰ - ۰ لیبی

کامرون ۰ - ۰ آنگولا

- تیم کیپ ورد با ۲۳ امتیاز در صدر تثبیت شد و برای نخستین بار به جام جهانی صعود کرد. تیم کامرون با ۱۹ امتیاز دوم شد و به دور دوم راه یافت. تیم‌های لیبی با ۱۶، آنگولا با ۱۲، موریس با ۶ و اسواتینی (سوازیلند سابق) با ۳ امتیاز در رده‌های سوم تا ششم جای گرفتند و حذف شدند.

** گروه پنج:

زامبیا ۰ - ۱ نیجر

مغرب ۱ - ۰ کنگو (گل: یوسف النصیری در دقیقه ۶۳)

- تیم مغرب با ۲۴ امتیاز در صدر است و از هفته قبل مجوز صعود به جام جهانی راه کسب کرده بود. تیم‌های نیجر با ۱۵، تانزانیا با ۱۰، زامبیا با ۹ و کنگو با یک امتیاز دوم تا پنجم شدند و از دور رقابت‌ها کنار رفتند. تیم اریتره از بیم پناهنده شدن بازیکنانش از حضور در ادامه مسابقات انصراف داد و نتایج این تیم لغو شد. تیم نیجر به علت مشکلات سیاسی در این کشور از میزبانی مسابقات بین المللی محروم است. فوتبال کنگو نیز در ماه فوریه به علت دخالت‌های دولتی در امور فدراسیون تعلیق و تیم ملی کنگو از ادامه رقابت‌ها محروم شد، اما بعد این محرومیت لغو شد.

** گروه شش:

- نتایج سه شنبه ۲۲ مهر:

سیشل ۰ - ۷ گامبیا در سن پیر موریس

گابن ۲ - ۰ بروندی

- در تیم گابن دیدیه اندونگ هافبک تیم استقلال به طور کامل بازی کرد.

ساحل عاج ۳ - ۰ کنیا (گل‌ها: فرانک کسیه در دقیقه ۷، یان دیاموند ۵۴ و آماد دیالو ۸۴)

- تیم ساحل عاج با ۲۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و به جام جهانی راه یافت. تیم گابن با ۲۵ امتیاز در رده دوم قرار گرفت و به دور دوم راه یافت. تیم‌های گامبیا با ۱۳، کنیا با ۱۲، بروندی با ۱۰ و سیشل بدون امتیاز سوم تا ششم هستند و عملا حذف شدند.

** گروه هفت:

- سه شنبه ۲۲ مهر:

گینه ۲ - ۲ بوتسوآنا در دارالبیضا مغرب

سومالی ۰ - ۱ موزامبیک در اوران الجزایر

- تیم سومالی به علت مشکلات امنیتی در این کشور از میزبانی مسابقات بین المللی محروم است.

الجزایر ۲ - ۱ اوگاندا (گل‌های الجزایر: محمد عموره در دقایق ۸۱ - پنالتی و ۹ + ۹۰ - پنالتی)

- تیم الجزایر با ۲۵ امتیاز از هفته قبل و پس از ۱۲ سال به جام جهانی صعود کرد. تیم‌های اوگاندا و موزامبیک با ۱۸، گینه با ۱۵، بوتسوآنا با ۱۰ و سومالی با یک امتیاز در رده‌های دوم تا ششم جای گرفتند و حذف شدند.

* گروه هشت:

- نتایج دوشنبه ۲۱ مهر:

گینه استوایی ۱ - ۱ لیبریا

سائوتومه و پرنسیب ۱ - ۰ مالاوی در سوسه تونس

تونس ۳ - ۰ نامیبیا

- تیم تونس با ۲۸ امتیاز به جام جهانی راه یافته است و تیم‌های نامیبیا و لیبریا با ۱۵، مالاوی با ۱۳، گینه استوایی با ۱۱ و سائوتومه و پرنسیب با ۳ امتیاز در رده‌های دوم تا ششم جای گرفتند و حذف شدند.

- فیفا به علت استفاده غیرقانونی تیم گینه استوایی از امیلیو انسو مهاجم گلزنی اسپانیایی در دو بازی برابر تیم‌های نامیبیا و لیبریا نتایج این دو بازی را ۰ - ۳ به سود حریفان اعلام کرد.

** گروه نه:

چاد ۲ - ۳ آفریقای مرکزی

مالی ۴ - ۱ ماداگاسکار

غنا ۱ - ۰ قمر (گل: محمد قدوس در دقیقه ۴۷)

- تیم غنا با ۲۵ امتیاز در صدر تثبیت شد و به جام جهانی صعود کرد. تیم‌های ماداگاسکار با ۱۹، مالی با ۱۸، قمر با ۱۵، آفریقای مرکزی با ۸ و چاد با یک امتیاز در رده‌های دوم تا ششم جای گرفتند و حذف شدند.

- در جدول تیم‌های دوم گروه‌ها تیم‌های گابن با ۱۹، کنگوی دموکراتیک با ۱۶، کامرون و نیجریه با ۱۵ امتیاز اول تا چهارم شدند و به دور دوم راه یافتند. تیم‌های بورکینافاسو و نیجر با ۱۵، ماداگاسکار با ۱۳، اوگاندا با ۱۲ و نامیبیا با ۹ امتیاز در رده‌های پنجم تا نهم قرار گرفتند و حذف شدند. نتایج تیم‌های دوم مقابل تیم‌های ششم گروه‌ها در نظر گرفته نشده است.

---

- در جدول گلزنان مقدماتی جام جهانی در آفریقا محمد عموره از الجزایر با ۱۰ گل صدرنشین شد و محمد صلاح مهاجم مصری با ۹ گل در رده دوم قرار گرفت. دنیس بوانگا از گابن و کاموری دومبیا از مالی با ۸ گل به طور مشترک در رده سوم قرار گرفتند.