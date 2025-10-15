به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جانشین فرمانده انتظامی خوزستان گفت: در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح گرم توسط سرنشین یک‌دستگاه خودروی پلاک مخدوش در شهرستان اهواز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان خوزستان قرار گرفت.

سرهنگ حسین زلقی افزود: با انجام کار اطلاعاتی و شگرد‌های خاص پلیسی مخفیگاه متهم در شهرستان باوی شناسایی که پس از هماهنگی با مرجع قضایی، تیمی متشکل از یگان ویژه و پلیس آگاهی استان به مخفیگاه متهم مراجعه و در یک عملیات ضربتی و کاملا غافلگیرانه او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه از مخفیگاه متهم تعداد ۲ قبضه کلت کمری به همراه ۱۴ تیغه خشاب، ۸۰۵ فشنگ مربوطه و یک‌دستگاه خودرو کشف شد، ادامه داد: این سارق مسلح حرفه‌ای سوابق متعددی از جمله یک فقره سرقت به عنف، ۲ فقره سرقت مسلحانه منزل، ربایش و قاچاق سلاح و مهمات را در کانامه ننگین خود دارد.