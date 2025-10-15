به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری اطلاعاتی و هماهنگی با پلیس موادمخدر استان هرمزگان اخباری مبنی بر حمل محموله سنگین مواد مخدر از مرز‌های شرقی دریافت کردند که پیگیری موضوع و شناسایی و دستگیری سوداگران مرگ در دستور کار قرار گرفت.

سردار شجاعی نسب افزود: ماموران در پی رصد دقیق اطلاعاتی و کنترل محور‌های مواصلاتی استان، از تردد یک دستگاه تریلی حامل محموله مواد مخدر صنعتی مطلع شدند که پس از هماهنگی با مراجع قضایی و با انجام اقدامات پلیسی تریلی را متوقف کردند.

به گفته وی ماموران در بازرسی از تریلی، مقدار ۷۷۱ کیلوگرم موادمخدر صنعتی از نوع شیشه که از مرز‌های شرقی کشور وارد شده و به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط کردند که در این رابطه راننده خودرو نیز در محل دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

سردار شجاعی نسب افزود: بررسی‌ها برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل مرتبط ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه کشف این محموله تنها بخشی از اقدامات هفته جاری پلیس بوده است، گفت: در طول هفته جاری، بیش از یک تن و ۸۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شده است.

سردار شجاعی نسب افزود: همچنین از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۳ تن انواع مواد مخدر از قاچاقچیان کشف و ۳۶ باند تهیه و توزیع مواد منهدم شده است.

این مقام ارش انتظامی با تأکید بر افزایش ۴۰ درصدی کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: این موفقیت‌ها حاصل حضور میدانی و شبانه‌روزی مأموران پلیس و همکاری مردم مسئولیت‌پذیر استان است.

استاندار خراسان جنوبی نیز از کشفیات نیروی انتظامی بازدید کرد.

هاشمی ضمن بازدید از این محموله، خدمات و تلاش های کارکنان انتظامی در راه مبارزه مواد مخدر قدردانی کرد.