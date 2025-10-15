به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست با هماهنگی مراجع قضایی و همکاری نیروی انتظامی موفق به شناسایی و دستگیری متخلف زنده گیر کبک شدند و از وی ۳۴ قطعه کبک زنده و ۳۶ عدد قفس چوبی را کشف و ضبط کردند.

رحیم عبدالکریمی افزود: متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد و پرندگان ضبط‌شده پس از بررسی وضعیت سلامت، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی خواهند شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان، با تأکید بر ضرورت صیانت از تنوع زیستی منطقه، از شهروندان و فعالان محیط زیست خواست با توجه به تغییرات اکوسیستم و کاهش جمعیت وحوش، هرگونه موارد تخلف در زمینه صید و شکار را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گزارش دهند.