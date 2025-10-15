به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون فوتبال سوئد امروز چهارشنبه اعلام کرد پس از شروع ناامیدکننده تیم ملی این کشور در مسابقات مقدماتی جام جهانی، سرمربی این تیم را اخراج کرده است. یان دال توماسون (Jon Dahl Tomasson) در رقابت‌های جام جهانی، هدایت تیم ملی فوتبال سوئد را برعهده داشت که حالا باید از این مسئولیت خداحافظی کند. آخرین تجربه یان دال توماسون در کسوت سرمربی تیم ملی فوتبال سوئد، شکست خانگی ۱ بر صفر درمقابل کوزوو بود که سومین شکست متوالی تیم فوتبال سوئد بود و آنها را در آستانه حذف قرار داد و با یک امتیاز از چهار بازی، در قعر گروه ب قرار داد.

تیم سوئد شامل بازیکنان گران‌قیمتی ازقبیل الکساندر ایساک و ویکتور گیوکرس، در خط حمله است، اما این تیم در نزدیک به ۳۰۰ دقیقه بازی نتوانسته است دروازه حریفان را باز کند.

سوئدی‌ها در ماه نوامبر به مصاف سوئیس، صدرنشین گروه خود، و اسلوونی خواهند رفت و به دنبال جبران شکست خود در مصاف با تیمی هستند که در رتبه ۹۱ جهان قرار دارد و ۵۹ رتبه پایین‌تر از آنها قرار دارد.