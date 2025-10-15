پخش زنده

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تامین مرغ مورد نیاز کشور از طریق کشتارگاههای این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، از تامین و توزیع مرغ کشتارگاههای مازندران در سراسر کشور خبر داد.
جعفری با اشاره به آخرین آمارهای ارائه شده توسط انجمن کشتارگاههای مازندران و اداره کل دامپزشکی، اعلام کرد که در ۲۱ مهر ۱۴۰۴ بیش از ۲۰۶ هزار و ۴۴۲ کیلوگرم مرغ به میادین تهران و ۸۸ هزار و ۴۴۰ کیلوگرم به فروشگاههای این استان ارسال شده است.
وی گفت: جمع مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران به ۲۹۴ هزار و ۸۸۲ کیلوگرم رسیده است. همچنین، بیش از ۸۲ هزار و ۳۰۰ قطعه مرغ زنده به کشتارگاههای تهران ارسال شده و مجموع گوشت مرغ ارسالی به این استان به ۴۷۵ هزار و ۹۴۲ کیلوگرم بالغ شده است.
جعفری افزود: در مازندران نیز بیش از ۳۷۳ هزار و ۱۰ کیلوگرم گوشت مرغ توزیع شده است. علاوه بر این، مرغ آماده طبخ از طریق فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش و گلستان نیز در سطح استان توزیع میشود.
وی همچنین از ارسال بیش از ۶۰ هزار و ۹۶۴ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ به سایر استانها و ۶ هزار و ۱۰۰ قطعه مرغ زنده به استانها خبر داد.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان با بیان اینکه این آمارها نشاندهنده افزایش چشمگیر عرضه مرغ به بازارهای کشور و بهبود وضعیت تامین این کالای اساسی در سطح ملی است، افزود: سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاری کشتارگاههای استان، گامهای موثری در جهت تامین نیازهای داخلی و کاهش نگرانیهای موجود برداشته است.