به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون عمرانی استاندار کرمان گفت: تردد در استان کرمان در ۶ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد افزایش داشته است.

مصطفی آیت‌اللهی موسوی گفت: ۲۰ درصد از این تردد‌ها مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار، کرمان دومین استان پرتردد بین استانی کشور است، گفت: کرمان ـ باغین، هفت‌باغ و شهربابک-سیرجان از پرترددترین محور‌ها به شمار می‌روند. ضمن اینکه با افزایش تعداد دوربین‌ها و رفع نقاط حادثه‌خیز، وضعیت ایمنی بهبود یافته و هم در تعداد تصادف و هم در آمار فوتی‌ها کاهش داشته‌ایم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان با بیان اینکه خودرو‌های حامل مواد خطرناک و سوخت در تصادفات وضعیت بحرانی ایجاد می‌کنند، گفت: این خودرو‌ها در صورت بروز حادثه با خطراتی همچون آتش‌سوزی، انفجار و آلودگی زیست‌محیطی همراه هستند که می‌توانند بحران‌زا باشند.

وی تأکید کرد: پخش سوخت در داخل استان توسط شرکت نفت مدیریت می‌شود، اما اگر خودرویی از استان دیگر وارد شود، مسئولیت آن با شرکت نفت کرمان نخواهد بود و در این رابطه وزارت نفت باید تدابیر لازم را اتخاذ کند چرا که استان مبداء نمی‌تواند سریع وارد عمل شود و یا باید نماینده‌ای از شرکت همراه خودرو باشد یا شرکت نفت استان مسئولیت را بپذیرد.

موسوی در ادامه به موضوع اضافه بار صنایع و معادن اشاره کرد و گفت: این بار اضافی باعث تخریب جاده‌ها می‌شود و لازم است باسکول‌های خروجی معادن به سیستم بارنامه متصل شوند تا وزن بار مشخص شود.

وی با تاکید بر اینکه لازم است دادستانی در اجرای این امر کمک کند، افزود: مقرر شده دو سامانه توزین حین حرکت در محور‌های سیرجان توسط معادن نصب شود و چنانچه خودرویی بدون بارنامه تردد کند، توقیف شود که لازم است پیگیری برای نصب این سامانه‌ها در تمام مسیر‌های منتهی به معادن انجام شود.