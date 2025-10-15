پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق فارس گفت: ۷۴۰ نیروگاه خورشیدی در مناطق مختلف استان وارد مدار بهره برداری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق فارس گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور، ۷۴۰ نیروگاه خورشیدی خانگی و کشاورزی جدید با مجموع ظرفیت ۴۳۱۵ کیلووات (معادل ۴.۳ مگاوات) به شبکه توزیع نیروی برق استان متصل شدهاند که نقش مهمی در تامین بخشی از نیاز انرژی مشترکین ایفا میکنند.
جلایرافزود: از ابتدای شروع طرح ساخت نیروگاههای خورشیدی انشعابی در سال ۱۳۹۴ تاکنون، مجموع تعداد نیروگاههای متصل شده به شبکه توزیع نیروی برق استان فارس به ۲ هزار و ۷۸۰ نیروگاه رسیده است.
وی بیان داشت: توسعه نیروگاههای خورشیدی مقیاس کوچک را راهکاری موثر برای کاهش تلفات و افزایش پایداری شبکههای توزیع برق و اقدامی موثر جهت کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس ادامه داد: سرمایهگذاری در بخش انرژی خورشیدی به ویژه در مقیاسهای خانگی، کشاورزی و صنعتی، به دلیل وجود قراردادهای خرید تضمینی برق، به عنوان یک گزینه امن و درآمدزا برای سرمایهگذاران معرفی شده و در حال حاضر هزینه ساخت این گونه نیروگاهها به ازای هرکیلووات حدود ۴۰ میلیون تومان و خرید تضمینی آن نیز به ازای هر کیلووات ساعت ۳۸۲۰ تومان است.
مبالغ صورتحساب مرتبط با انرژی برق تولیدی این نیروگاهها، ماهانه به حساب سرمایه گذار واریز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس اعلام کرد: این استان با دارا بودن حدود ۳۰۰ روز آفتابی و میانگین تابش ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ کیلوواتساعت بر مترمربع در سال، یکی از مستعدترین استانها برای توسعه نیروگاههای خورشیدی به شمار میرود.