به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل مجمع خیران مدرسه‌ساز کاشانی گفت: دو روز در هفته مراقبان سلامت دهان و دندان شبکه بهداشت در مدارس آموزش‌های لازم را به دانش آموزان ارائه می‌دهند. محمد کتابچی افزود: علاوه بر این پویش، در طول سال فلوراید تراپی برای کاهش پوسیدگی دندان دانش آموزان در مدارس اجرا می‌شود.

این پویش به مدت دو روز در مبارکه نیز اجرا و مراقبت‌ها و بهداشت دهان و دندان به ۸۰۰ دانش آموز مقطع ابتدایی آموزش داده و خدمات دندانپزشکی به آنان ارائه شد.