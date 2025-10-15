پخش زنده
امروز: -
پویش سلامت دهان و دندان در کاشان اجرا و هزار بسته بهداشتی بین دانش آموزان دوره ابتدایی توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل مجمع خیران مدرسهساز کاشانی گفت: دو روز در هفته مراقبان سلامت دهان و دندان شبکه بهداشت در مدارس آموزشهای لازم را به دانش آموزان ارائه میدهند. محمد کتابچی افزود: علاوه بر این پویش، در طول سال فلوراید تراپی برای کاهش پوسیدگی دندان دانش آموزان در مدارس اجرا میشود.
این پویش به مدت دو روز در مبارکه نیز اجرا و مراقبتها و بهداشت دهان و دندان به ۸۰۰ دانش آموز مقطع ابتدایی آموزش داده و خدمات دندانپزشکی به آنان ارائه شد.