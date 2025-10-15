محل ستاد ترخیص خودرو پلیس راهور پایتخت تغییر کرد
معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ از تغییر محل استقرار ستاد ترخیص خودرو پلیس راهور پایتخت از روز شنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ فیروز کشیر گفت: از روز شنبه، مرکز اجراییات پلیس راهور سابق واقع در بزرگراه یادگار امام (حبیبالله شمالی)، جنب کلانتری ۱۱۸ ستارخان، دیگر خدماتی به شهروندان ارائه نخواهد داد و همکاران پلیس از آن محل منتقل میشوند.
وی با اشاره به تغییر محل استقرار بخشهای مختلف پلیس راهور افزود: از روز شنبه، خدمات مربوط به ترخیص خودرو، اجراییات و آموزشگاههای رانندگی در سه مرکز جدید مستقر خواهند شد. بر این اساس، اداره آموزشگاهها در منطقه ۸ تهران (رسالت، تقاطع باقری)، واحد اجراییات در منطقه ۱۱ (خیابان قزوین) و بخش ترخیص خودرو در منطقه ۱۶ (پایینتر از میدان بهمن) فعالیت خواهند کرد.
معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: پیش از این نیز در مناطق مختلف تهران از جمله مناطق ۲۸، ۲۲، ۸ تا ۱۴، ۲۰ و ۱۱ خدمات بهصورت محدود ارائه میشد، اما از روز شنبه تمامی شهروندان باید برای دریافت خدمات مربوط به ترخیص، اجراییات و آموزشگاهها به مراکز جدید مراجعه کنند.
وی در پایان یادآور شد: شهروندان میتوانند برای اطلاع از آدرس دقیق مراکز و دریافت خدمات غیرحضوری به سایت پلیس راهور تهران به نشانی tehran.rahvar۱۲۰.ir مراجعه کرده یا از طریق نرمافزارهای داخلی مانند «نشان» موقعیت مراکز را جستوجو کنند.